Frosinone, rappresentante di lista di Mastrangeli preso al collo da politico del PD. Ottaviani: Basta violenze

“Se le informazioni di queste ore dovessero essere confermate – ha dichiarato Nicola Ottaviani – saremmo davanti ad episodi di violenza che non appartengono alla cultura democratica dei cittadini di Frosinone. Un rappresentante di lista a sostegno di Riccardo MASTRANGELI sembrerebbe sia stato preso al collo, qualche ora fa, mentre stava rispondendo ad un disabile sulle modalità di voto al seggio n.5, da un noto politico del PD. Se così fosse, avremmo assistito ad una campagna elettorale senza precedenti per la nostra città, resa torbida da chi ritiene di imporre le proprie idee o presunte ragioni utilizzando le mani e la violenza. Peraltro, ad appena tre giorni da quando il candidato a Sindaco del PD si è rivolto ad un giornalista con l’espressione “ Adesso ti tiro”. Altro che normale propaganda, questi sono fatti di cronaca nera, che non possono passare sotto silenzio. Anzi, a questo punto diciamo tutti “ADESSO BASTA”. Auspichiamo che il disabile venga immediatamente ascoltato dalle Autorità competenti per ricostruire quanto accaduto, che non ha nulla a che fare, lo ribadiamo, con la cultura democratica della città di Frosinone e con una normale competizione elettorale.”

Comunicato stampa – foto archivio