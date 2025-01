Frosinone: raffica di multe ai conducenti di monopattini senza casco

La Polizia Locale di Frosinone è entrata in azione con controlli mirati, sanzionando decine di persone che circolavano in monopattino senza casco. L’attenzione è particolarmente alta nella zona della stazione, dove gli agenti stanno effettuando servizi intensificati in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa sulla sicurezza stradale.Con la recente modifica alla legge 160/2019, l’uso del casco protettivo è diventato obbligatorio per tutti i conducenti di monopattini elettrici, indipendentemente dall’età. Il casco deve inoltre rispettare le normative tecniche armonizzate, garantendo un livello di protezione adeguato in caso di incidente.L’obiettivo di questa misura è chiaro: ridurre il numero di incidenti e aumentare la sicurezza stradale per chi utilizza i monopattini, sempre più diffusi nelle città italiane. Tuttavia, molti utenti sembrano non essere ancora informati del nuovo obbligo, rischiando multe salate.I controlli della Polizia Locale continueranno nei prossimi giorni, soprattutto nelle aree ad alta frequentazione. Le autorità invitano tutti i cittadini a rispettare le regole, ricordando che la sicurezza sulle strade è una responsabilità condivisa. Foto archivio

