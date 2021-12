Frosinone, raccolta alimentare di Movimento Identitario

Prosegue la raccolta alimentare di Movimento Identitario. I militanti stanno proseguendo la raccolta di pari passo alle consegne in questi giorni festivi.’Sostenere e aiutare le famiglie italiane meno fortunate, sopratutto in questo difficile periodo ‐ ha dichiarato Fernando Incitti ‐ è per noi un sacro impegno”.”Nei prossimi giorni ufficializzeremo anche la raccolta giocattoli per l’Epifania ‐ ha proseguito Incitti ‐ per contribuire o per segnalarci altri casi di famiglie indigenti, è possibile contattarci sulle nostre pagine Facebook e Instagram”.”Il nostro movimento spontaneo si sta strutturando di giorno in giorno ‐ ha concluso Incitti ‐ i prossimi passi saranno le formalità burocratiche e le scelte che prenderemo in ottica elezioni comunali, per le cui nulla è da escludere”.

comunicato stampa