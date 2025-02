Frosinone – Questura, corto circuito ad un quadro elettrico: intervengono i Vigili del Fuoco

Un corto circuito verificatosi, nella tarda mattinata odierna, ha causato l’incendio di un quadro elettrico in una delle palazzine della Questura del capoluogo ciociaro, generando una nuvola di fumo. Al lavoro i Vigili del Fuoco immediatamente accorsi .Le cause sono accidentali, per fortuna nessun ferito.

foto archivio

Correlati