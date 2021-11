Frosinone – “Questo non è amore”: la Polizia di Stato in campo per sensibilizzare contro la violenza di genere

Nell’occasione sarà distribuita la nuova brochure informativa curata dalla Direzione Centrale Anticrimine. Nel pomeriggio di domani, giovedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato sarà presente al Parco Matusa del capoluogo con l’iniziativa “Questo non è amore”, nell’ambito della campagna permanente contro la violenza di genere. Sensibilizzare alla cultura del rispetto ed invitare le vittime di violenza a rompere il muro del silenzio sono le finalità che la Polizia di Stato si pone nella sua costante attività, la cui parola chiave è la prevenzione, svolta a 360 gradi, con il coinvolgimento di tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nei casi di violenza di genere. In quest’ottica si inserisce la presenza di operatori esperti nello specifico campo di indagine della Polizia di Stato domani pomeriggio al Parco Matusa e con l’occasione verrà anche distribuito materiale informativo tra cui la brochure edizione 2021 di sensibilizzazione sui diversi aspetti del problema alla cui realizzazione ha portato il qualificato contributo anche la Psicologa della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Frosinone. Sarà presente il personale della Divisione Anticrimine e della Polizia Scientifica, con la preziosa collaborazione dei colleghi del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Roma, che allestiranno il veicolo multifunzione Fullback utilizzato per i rilievi tecnici sulla scena del crimine. Ben visibile la postazione degli operatori che utilizzeranno un camper con le insegne della Polizia di Stato. Vi aspettiamo numerosi.

COMUNICATO STAMPA POLIZIA DI STATO

Correlati