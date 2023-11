Frosinone – Questa mattina il Questore ha salutato i poliziotti collocati in quiescenza per limiti di età ed il personale civile dell’Interno.

Il Questore ha salutato i poliziotti collocati in quiescenza per limiti di età ed il personale civile dell’Interno.Nel corso della cerimonia sono state consegnate le medaglie recanti la dicitura “ Il Capo della Polizia con gratitudine”.Questa mattina, nella sala conferenze della Questura, alla presenza del Prefetto dr. Ernesto Liguori, si è svolta la cerimonia di commiato, fortemente voluta dal Questore Domenico Condello, per il personale collocato in quiescenza per limiti di età della Polizia di Stato, al quale è stata consegnata la medaglia recante la dicitura “ Il Capo della Polizia con gratitudine”, e per il personale civile dell’Interno al quale è stata consegnata una pergamena.Nel corso della cerimonia, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti dell’ANPS , associazione nata con lo scopo di rafforzare l’unione tra il personale in servizio e quello in congedo, è stata consegnata la medaglia di commiato alla memoria ai familiari del deceduto Sostituto Commissario Gino Nalli. In un abbraccio ideale la grande famiglia della Polizia di Stato si è stretta con forte commozione ai parenti del poliziotto deceduto, il cui ricordo e gli insegnamenti sono sempre vivi tra coloro che lo hanno conosciuto.Lo scatto della foto ricordo, a termine della cerimonia, ha catturato l’emozione del momento.

comunicato stampa