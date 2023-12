Frosinone, pulizia caditoie su tutto il territorio.

Nelle scorse settimane, l’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia ha avviato il programma di interventi di pulizia delle caditoie di tutto il territorio comunale.

“L’amministrazione comunale – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – ritiene fondamentale la prevenzione, la cura e la manutenzione, attività che hanno un riflesso diretto sulla sicurezza dei cittadini e sul decoro. Per questo, è stato redatto per tempo un cronoprogramma ad hoc riguardante le operazioni di pulizia delle caditoie, che si stanno attualmente realizzando in tutta la città. In previsione dell’arrivo delle piogge e la fisiologica caduta delle foglie, con gli uffici comunali è stato disposto quindi il calendario di interventi su tutto il territorio comunale, realizzati di concerto con De Vizia. La pulizia delle caditoie è essenziale per garantire il corretto deflusso, libero da ostruzioni, delle acque meteoriche, assicurando così decoro e igiene urbana”.

