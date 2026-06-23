Frosinone, pubblicate le graduatorie dei nidi comunali per l’anno educativo 2026/2027

Pubblicate sul sito istituzionale www.comune.frosinone.it le graduatorie relative alle iscrizioni e alle reiscrizioni presso i nidi d’infanzia comunali “Fantasia” e “Pollicino” per l’anno educativo 2026/2027.

Per il prossimo anno educativo saranno disponibili complessivamente 120 posti, suddivisi tra le due strutture comunali: 60 presso il nido “Fantasia” di via Fedele Calvosa e 60 presso il nido “Pollicino” di Corso Lazio. Le graduatorie sono state formulate nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento comunale e tenendo conto delle preferenze espresse dalle famiglie.

“I nidi d’infanzia rappresentano un servizio fondamentale per le famiglie e per la crescita dei bambini – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Anche quest’anno l’Amministrazione conferma il proprio impegno nel garantire un’offerta educativa di qualità, sostenendo concretamente i genitori nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa e assicurando ai più piccoli ambienti accoglienti e percorsi educativi qualificati”.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie, è stato inoltre ampliato il periodo utile per la presentazione del Modulo di Accettazione, necessario per perfezionare l’iscrizione. Il modulo potrà essere presentato all’Ufficio Protocollo del Comune oppure tramite PEC fino al 26 luglio 2026. In caso di nuova iscrizione, il modulo dovrà essere accompagnato dall’attestazione del versamento della cauzione prevista. La mancata presentazione del modulo nei termini stabiliti comporterà la decadenza dall’inserimento in graduatoria.

“Abbiamo anticipato i termini per la presentazione del modulo di accettazione, così da consentire alle famiglie di completare per tempo tutti gli adempimenti necessari all’iscrizione e favorire il regolare avvio dell’anno educativo – ha dichiarato l’assessore alla pubblica istruzione, Mario Grieco – Continuiamo a lavorare per garantire servizi educativi efficienti e vicini alle esigenze delle famiglie, nella consapevolezza del ruolo centrale che i nidi rivestono nel percorso di crescita dei bambini e nel sostegno alla genitorialità”.