Frosinone, protocollo d’intesa con Anteas: rafforzata la rete per inclusione e solidarietà

Protocollo d’intesa tra Comune di Frosinone e l’associazione Anteas Frosinone ODV per la realizzazione di interventi strutturati di inclusione sociale e il rafforzamento della rete dei servizi a favore delle fasce più fragili della popolazione.

L’accordo, sottoscritto dall’assessore al welfare Alessia Turriziani e dal presidente di Anteas Frosinone ODV Italo Riggi, alla presenza della segretaria generale CISL Frosinone Antonella Valeriani, si inserisce in una più ampia strategia dell’amministrazione volta a promuovere inclusione, coesione sociale e partecipazione attiva, attraverso il consolidamento di una rete territoriale capace di mettere in relazione istituzioni e terzo settore.

Nel dettaglio, Anteas Frosinone ODV sarà il soggetto attuatore delle principali attività: organizzerà e gestirà il servizio di trasporto sociale con mezzi idonei per persone fragili e con disabilità; coordinerà corsi di formazione per assistenti familiari e caregiver, con moduli dedicati sia agli aspetti pratici della cura domiciliare sia ai diritti e doveri dei lavoratori; promuoverà e realizzerà iniziative culturali, ricreative e sociali (laboratori, incontri e manifestazioni) finalizzate a favorire la socializzazione, contrastare l’isolamento e rafforzare i legami di comunità.

Il Comune di Frosinone, attraverso il settore servizi sociali, assumerà invece un ruolo di indirizzo, coordinamento e supporto: collaborerà alla pianificazione degli interventi, favorirà la diffusione delle attività, metterà a disposizione – ove possibile – spazi comunali per lo svolgimento delle iniziative e parteciperà ai tavoli di coprogrammazione e monitoraggio. L’amministrazione garantirà inoltre l’integrazione delle attività del protocollo con il sistema dei servizi sociali già attivi sul territorio, contribuendo a costruire un modello di welfare di prossimità sempre più efficace e inclusivo.

“Questo protocollo rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso che la nostra amministrazione sta portando avanti per costruire una comunità più inclusiva e solidale – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Si tratta di un modello operativo chiaro, che mette a sistema competenze e risorse per dare risposte concrete ai cittadini più fragili, rafforzando al tempo stesso il senso di appartenenza e la coesione sociale”.

“Con questo accordo – ha dichiarato l’assessore Alessia Turriziani – rafforziamo un approccio strutturato al welfare di prossimità. La definizione puntuale di compiti e strumenti operativi ci consente di intervenire in modo più efficace su bisogni reali, dalla mobilità sociale al supporto domiciliare, fino alla prevenzione dell’isolamento. Al centro resta la persona, all’interno di una comunità che vuole essere sempre più inclusiva e partecipe”.