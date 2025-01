Frosinone, proseguono i lavori di ampliamento del museo

Proseguono i lavori di ampliamento del museo archeologico comunale. Dopo la predisposizione dell’area di cantiere, con relative operazioni di pulizia e di scavo, l’Impresa ha liberato gli spazi, iniziando l’attività riguardante il getto del primo stato di magrone di sottofondazione nell’area interessata dal nuovo edificio e le conseguenti operazioni di tracciamento planimetrico preparatorio al getto della platea di fondazione.I lavori termineranno, come da cronoprogramma dell’amministrazione Mastrangeli, nell’estate 2025.“L’ampliamento del museo è un risultato che la città di Frosinone attendeva da anni – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Con l’ampliamento della struttura museale diretta egregiamente dalla dottoressa Maria Teresa Onorati, il capoluogo usufruirà di un ulteriore luogo di conoscenza e di crescita culturale, che andrà ad aggiungersi ai tesori custoditi in via XX settembre e alla pregevole sezione romana collocata all’interno del Palazzo comunale di via del Plebiscito. L’obiettivo della nostra Amministrazione è non solo preservare e valorizzare le ricchezze del nostro passato, ma anche promuovere una maggiore conoscenza della nostra storia, della nostra identità e delle nostre radici tra i giovani e le generazioni future”.“Il progetto di ampliamento del Museo, che ho seguito personalmente da alcuni anni recuperando un vecchio finanziamento, rappresenta un successo per l’intera città, oltre che un altro obiettivo raggiunto del progetto Frosinone Alta. In riferimento al centro storico, quest’area è stata a cuore dell’amministrazione Ottaviani prima e lo è oggi dell’amministrazione Mastrangeli oggi: prove ne siano gli interventi con concreti progetti di valorizzazione e riqualificazione – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – Si pensi solo, in ordine di tempo, all’inaugurazione della nuova piazza Turriziani, in vista dell’imminente inaugurazione complesso dei Piloni, che diventerà la cartolina della nostra città. O alla riapertura del teatro Vittoria a 27 anni dalla chiusura e, appunto, all’ampliamento del museo archeologico, con un intervento che valorizza la peculiarità del cuore pulsante della nostra città. La logica dell’ampliamento del museo tiene conto in primis del ruolo del lotto nel centro storico, da un punto di vista degli spazi e delle visuali”.“I lavori previsti procedono secondo il cronoprogramma dell’amministrazione. Ogni step è condiviso con la Soprintendenza e la Direttrice del Museo dott.ssa Maria Teresa Onorati, in previsione della parte di lavori che saranno svolti all’interno dell’attuale sede museale. L’area dell’intervento di ampliamento del museo insiste in un punto importante del centro storico, nella salita di San Simeone che collega la parte alta del centro a piazza Valchera, risulta inoltre ben visibile dall’alto, dagli affacci della sede storica del museo stesso e degli edifici adiacenti. Il progetto pertanto concepisce la trasformazione nel rispetto di tale ruolo urbano, proponendo una sistemazione a verde che anticipa l’ingresso ai nuovi spazi e una risalita che si adagia sul costone di roccia esistente per guadagnare l’accesso alla parte alta con la vista che si apre sui monti Lepini. Le coperture stesse dei nuovi volumi sono concepite come coperture verdi, in modo da configurare l’intera lotto come un giardino – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi – L’ampliamento del museo è concepito come frammento di un sistema di spazi pubblici articolato in più parti, creando così ambienti funzionali, moderni, accessibili, di incontro e scoperta, al servizio dell’intera comunità”.

Correlati