Frosinone, proseguono i controlli straordinari del territorio della Polizia di Stato

Nella mattinata di martedi, la città di Frosinone è stata interessata da un servizio straordinario di controllo del territorio della Polizia di Stato, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto di reati predatori e connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Questore Stanislao Caruso ha disposto, per la citata attività, l’impiego di personale delle Volanti con il prezioso ausilio dei cinofili della Polizia di Stato di Nettuno, con l’obiettivo di attenzionare le zone ritenute a rischio.

Nelle adiacenze di un complesso di edilizia popolare, nella parte bassa del capoluogo, il fiuto di Isco, cane antidroga, ha permesso di rinvenire circa 60 grammi di sostanza stupefacente occultata in una macchinetta elettrica per bambini, di cui circa 7 grammi sono risultati essere cocaina, mentre la restante parte è tuttora al vaglio onde stabilirne l’esatta natura.

Unitamente alla droga, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione.

Nel corso dell’attività le persone identificate sono state 78 e per una è stato proposto il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Frosinone; i veicoli controllati sono stati 46, con l’elevazione di 3 sanzioni al Codice della Strada.

I controlli proseguiranno ed interesseranno anche altri centri della provincia.

foto archivio