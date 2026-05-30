Frosinone: proseguono i controlli della Polizia di Stato in città; denunciati due soggetti

Nella giornata di ieri, a Frosinone, personale della Polizia di Stato ha denunciato, in diverse circostanze, due uomini residenti in questa provincia.

Nella prima, una pattuglia della Squadra Volante, nel corso dell’ordinario controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di stupefacente, transitando in viale Europa, ha proceduto al controllo di un soggetto appiedato che, dalle evidenze investigative, è risultato essere sottoposto al “Foglio di Via Obbligatorio” dal Comune di Frosinone.

L’uomo, gravato da numerosi pregiudizi di polizia anche specifici, è stato denunciato in stato di libertà per inosservanza del predetto provvedimento.

Nella seconda circostanza, gli stessi Agenti sono intervenuti presso un esercizio commerciale nella zona scalo, dove era stato segnalato un furto in atto da parte di un uomo.

La pattuglia, giunta sul posto, ha verificato effettivamente che un soggetto di circa 50 anni aveva provato a rubare dei salumi dagli scaffali ma era stato individuato dalla responsabile dell’esercizio che aveva prontamente allertato le forze dell’ordine.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto e la merce è stata restituita al legittimo proprietario.