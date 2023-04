Frosinone, proseguono gli interventi di pulizia e igiene sulle aree verdi

Decoro, pulizia e igiene su tutto il territorio comunale, con cura e manutenzione costante del patrimonio arboreo: questo l’indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli messo in atto tramite le operazioni programmate e portate avanti quotidianamente dall’assessorato all’ambiente coordinato dal vicesindaco Antonio Scaccia.

“Una città bella e pulita deriva dal contributo e dall’impegno di ognuno di noi – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – In particolare, la manutenzione e cura costanti delle aree verdi permettono di valorizzare i profili del decoro e dell’ornato urbano, oltre a costituire uno strumento essenziale per contrastare le emissioni dannose e promuovere, al meglio, la fruizione dei luoghi di aggregazione come parchi e giardini pubblici”.

“Dopo l’articolato intervento che ha coinvolto il centro storico – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – gli uffici comunali, come da programma, hanno puntualmente calendarizzato le operazioni di pulizia, manutenzione e igiene in diversi punti della parte bassa della città. In particolare, nei giorni scorsi, il personale specializzato ha provveduto a intervenire nel giardino di via Austria, nel parco di via Baden Powell e in via degli Etruschi”.

COMUNICATO STAMPA