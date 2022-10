Frosinone, proseguono gli interventi di decoro e pulizia

Proseguono gli interventi su tutto il territorio comunale per valorizzare decoro e ornato urbano, su indirizzo del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, coordinati dall’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia.

“Una città più bella e pulita deriva dall’attenzione e dalla cura profuse da ognuno di noi, come del resto abbiamo ribadito anche in occasione del lancio della campagna di comunicazione ambientale Frosinone sei tu! – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – L’Amministrazione comunale deve, naturalmente, fare la sua parte ed è per questo che intendiamo tenere sempre alta l’attenzione sugli aspetti fondamentali della cura dei beni comuni e del patrimonio verde del capoluogo. Il Comune, mediante gli uffici comunali preposti, continuerà incessantemente a intervenire su tutto il territorio, per garantire sicurezza e decoro”.

“Nei giorni scorsi, l’impresa che ha in gestione la cura e la gestione dei parchi e giardini, con la supervisione dell’ufficio comunale ambiente, ha provveduto alla pulizia e alla sistemazione dell’area che comprende la scalinata che conduce all’IIS Turriziani, su via Acciaccarelli – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – L’intervento in questione, realizzato anche in considerazione di una segnalazione dell’assessore Fabio Tagliaferri, rientra all’interno del calendario di operazioni di pulizia e manutenzione del centro storico, in sinergia con l’assessore Danilo Magliocchetti.

Gli operatori hanno provveduto, inoltre, alla pulizia, al taglio dell’erba e alla rifilatura delle siepi, con sistemazione degli ambienti e delle aiuole di pertinenza, del centro sociale diurno di via Armando Fabi. Manutenzione, prevenzione, decoro e pulizia sono le direttrici degli interventi che stiamo realizzando in tutta la Città di Frosinone”.

COMUNICATO STAMPA