Frosinone, proseguono con successo ”Le Terrazze e le Piazze del Belvedere”

Dopo il grande successo del primo weekend, tornano ”Le Terrazze e le Piazze del Belvedere”, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale con la supervisione operativa del sindaco Riccardo Mastrangeli mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli. Sabato 22 giugno in piazzale Vittorio Veneto alle 21.30 si esibirà H2O acoustic trio (voce e chitarra: Claudio Sanchini; piano elettrico: Gianfranco D’Orazio; batteria: Matteo Pietropaoli), mentre domenica 23 giugno sarà la volta dei Soul Shaker.

La manifestazione rientra nell’ambito dell’articolata programmazione portata avanti dall’amministrazione Mastrangeli, in continuità con l’amministrazione Ottaviani, per valorizzare l’area più antica della città e, contemporaneamente, promuovere e favorire il commercio e la ripartenza economica, con l’assegnazione agli esercenti, a titolo gratuito, delle aree del progetto destinate alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Quest’anno la manifestazione prevede una serie di novità: la zona coinvolta, infatti, è stata ampliata, comprendendo una porzione maggiore del centro storico, con Piazzale Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, inizio via Maccari, Piazza Valchera, largo San Silverio e piazza S.Ormisda. Saranno presenti, inoltre, i caratteristici food truck.

Le Terrazze e le Piazze del Belvedere continueranno quindi sabato 22 giugno; domenica 23 giugno; venerdì 28 giugno; sabato 29 giugno; domenica 30 giugno; venerdì 5 luglio; sabato 6 luglio.

II progetto prevede la chiusura al traffico veicolare dalle ore 20.30 e sino alle ore 1 nei giorni del calendario specificato.

COMUNICATO STAMPA