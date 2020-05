Frosinone – Promozioni in Questura

Si è riunito ieri il Consiglio di Amministrazione della Polizia di Stato per decidere in merito alle promozioni dei propri funzionari.All’esito della seduta sono stati resi noti i nominativi dei dirigenti della Polizia di Stato che per il loro impegno e le loro capacità sono stati considerati meritevoli di ottenere l’avanzamento.Tra questi è stato nominato Dirigente Superiore il dr Giovanni Nunzio Trabunella, che da giugno 2016 è il Vicario del Questore di Frosinone.Il dr Trabunella vanta una lunga ed articolata esperienza, maturata in diverse città italiane, ricoprendo molti incarichi; il primo nel 1990 è stato quello di Dirigente della DIGOS della Questura di Enna, dove poi dal 1991 al 1999 è stato Capo di Gabinetto. Successivamente ha prestato servizio presso le Questure di Salerno, Avellino e Napoli ricoprendo, tra gli altri, gli incarichi di Dirigente della Squadra Mobile, Dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e di Dirigente della Divisione del Personale. Arriva a Frosinone nel 2016 dove ha ricoperto fino ad oggi l’incarico di Vice Questore Vicario.Il riconoscimento giunge a coronamento di una carriera votata alla sobrietà ed alla dedizione con la quale ha diretto tutti gli uffici che gli sono stati assegnati negli anni.Nella stessa seduta sono state conferite le promozioni al dr Raffaele Mascia, Dirigente del Commissariato di Cassino, nominato Primo Dirigente della Polizia di Stato, e al dr Paolo Gennaccaro, Dirigente del Commissariato di Sora, nominato Vice Questore. A loro vanno le più sentite congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto.

comunicato stampa