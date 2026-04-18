Frosinone – Promossi al grado di Maggiore i Comandanti delle Compagnie di Sora e Alatri

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Presso il Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, nel corso di una breve ma significativa cerimonia, il Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Mattioli, ha notificato personalmente la promozione al grado superiore a due ufficiali che operano nel territorio ciociaro.Hanno raggiunto il prestigioso traguardo del grado di Maggiore il Capitano Domenico Cavallo, Comandante della Compagnia di Sora, e il Capitano Leonardo Rosano, Comandante della Compagnia di Alatri.Il Colonnello Mattioli, nel sottolineare l’importanza e le nuove e più impegnative responsabilità che derivano dal nuovo grado, ha espresso il suo compiacimento per il meritato traguardo conseguito. Tale promozione rappresenta la concreta espressione della professionalità e dell’impegno che i due ufficiali profondono quotidianamente nel loro incarico, agendo costantemente al servizio della cittadinanza e a tutela della legalità nei rispettivi territori di competenza.Ai neo promossi giungono le più vive congratulazioni da parte degli Ufficiali e di tutti i colleghi dell’Arma del Comando Provinciale di Frosinone, unitamente a quelle dei militari delle Compagnie di Sora e Alatri.

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