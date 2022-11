Frosinone – Programma celebrazioni 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

La Città di Frosinone celebrerà, venerdì 4 novembre, il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.

“in questa importante ricorrenza si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Il 4 novembre, inoltre, idealmente porta a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale, consentendo al nostro Paese di intraprendere quel cammino di affermazione dei principi supremi della Libertà e della Giustizia, pilastri della nostra Costituzione e della nostra società. Il sacrificio dei Caduti, dunque, ancora oggi, ci induce a rafforzare i sentimenti di gratitudine verso coloro che hanno compiuto atti di eroismo e abnegazione nei confronti del nostro Paese, in ogni tempo, e deve essere di monito contro ogni forma di sopruso, per favorire un’azione di progresso nel rispetto dei principi della Democrazia, della tolleranza, della pace, della coesione sociale e dell’Unità nazionale. Viva l’Italia, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!”.

Questo il programma delle celebrazioni, con inizio alle ore 9.30, nel piazzale della Villa Comunale. Onori al Prefetto della Provincia di Frosinone e al Comandante del Presidio Militare di Frosinone; alzabandiera; onori ai caduti e deposizione corona; lettura dei messaggi del Ministro della Difesa e del Presidente della Repubblica; consegna della Medaglia d’argento al Merito Civile al Comune di Santopadre; consegna onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”; lettura della Preghiera della Patria. Dalle 10.30 alle 17, infine, si terrà la mostra statica. La cittadinanza è invitata a partecipare.

COMUNICATO STAMPA

