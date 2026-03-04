Frosinone / Progetto Tobia negli ospedali della provincia: inaugurazioni in arrivo, ma la sanità ha bisogno di risposte concrete

Di Augusto D’Ambrogio

Si avvicina l’inaugurazione degli spazi dedicati al Progetto Tobia negli ospedali di Frosinone, Sora e Cassino. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo, secondo il cronoprogramma stabilito, con l’apertura di ambienti destinati ad accogliere un’iniziativa che punta all’umanizzazione delle cure e al sostegno delle persone più fragili.Il progetto, promosso dalla Regione Lazio e attivato anche dalla Asl di Frosinone, nasce con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza socio-sanitaria, mettendo al centro i bisogni dei pazienti più vulnerabili e delle loro famiglie. L’iniziativa prevede spazi e percorsi dedicati per migliorare l’accoglienza e l’accompagnamento durante le cure, in un’ottica di maggiore attenzione alla dimensione umana della sanità.Tuttavia, se da un lato il Progetto Tobia rappresenta un segnale positivo sul piano dell’approccio assistenziale, dall’altro non può bastare a colmare le criticità strutturali che da tempo interessano il sistema sanitario della provincia di Frosinone. Liste d’attesa lunghe, carenza di personale e reparti sotto pressione restano questioni aperte che cittadini e operatori sanitari continuano a segnalare con preoccupazione. L’inaugurazione degli spazi dedicati al progetto assume quindi un valore simbolico: un passo nella direzione dell’attenzione alle fragilità, ma anche un promemoria per le istituzioni sulla necessità di investimenti più ampi e strutturali. Perché l’umanizzazione delle cure è fondamentale, ma deve camminare insieme al potenziamento reale dei servizi sanitari.La sfida, ora, sarà trasformare questo progetto in un tassello concreto di una sanità più vicina ai cittadini, evitando che resti soltanto un’iniziativa di immagine o un momento celebrativo. I territori della provincia chiedono molto di più: una sanità efficiente, accessibile e realmente capace di rispondere ai bisogni della comunità. Foto archivio