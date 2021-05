Frosinone, progetto “Solidiamo” presentato al Presidente della Cei, S. Em. Card. Bassetti

Nei giorni scorsi, presso la sede della CEI, si è tenuto un incontro con il Presidente dei vescovi italiani Sua Eminenza il Cardinale Gualtiero Bassetti e i vertici del Movimento Cristiano Lavoratori della Provincia di Frosinone, nelle persone del Presidente Mauro Camusi e del Vicepresidente Dario Ceci accompagnati dal Sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani.

Nel corso dell’incontro privato, dopo la trattazione di alcuni temi cari al Movimento, il Sindaco Ottaviani ha presentato il progetto “Soldiamo” ideato nel 2012, evidenziando come il progetto stesso sia stato suddiviso in due sezioni: “FormAzione” (per gli studenti del capoluogo) e “Anchise” (per gli anziani). “Solidiamo FormAzione”, la sezione del progetto ideata per gli studenti, prevede l’erogazione di borse di studio e premi in favore degli alunni più meritevoli, valutati sotto il profilo dell’impegno e del reddito familiare, delle Scuole Medie e Superiori della città di Frosinone, grazie a un fondo di solidarietà costituito mediante il taglio del 50% delle indennità di funzione di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali. “Solidiamo – Anchise”, invece, è rivolta agli anziani. In questo caso, il taglio del 50% delle indennità e dei gettoni degli amministratori comunali è destinato al finanziamento di soggiorni e viaggi culturali in musei, siti archeologici e monumentali e, in parte, a corsi di formazione, seminari sull’attività fisica e sull’educazione alimentare, lezioni di musica e ballo, laboratori artistici e informatici per gli anziani della città. Dal 2012, hanno beneficiato del progetto collegato a “Solidiamo” oltre 2.000 persone, molte delle quali hanno avuto, così, l’opportunità, per la prima volta nella propria vita, di compiere viaggi di più giorni o visitare luoghi d’arte.

“Solidiamo– ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – è la risposta degli amministratori del capoluogo rispetto a coloro che intendono la politica solo come una professione o una fonte di reddito, anziché come volontariato sociale o come missione civica. Se le altre città capoluogo italiane o gli altri comuni adottassero questo progetto di ridistribuzione delle risorse, si concretizzerebbe una manovra a costo zero per il bilancio dello Stato, interamente incentrata sul sociale, pari a un miliardo di euro all’anno, a saldi invariati, per la collettività”.

Il Cardinale Gualtiero Bassetti ha mostrato interesse per l’attuazione di una concreta modalità di sostegno delle politiche sociali in favore dei giovani e degli anziani, specialmente laddove la fonte di finanziamento non genera ulteriori impegni economici da parte dello Stato, poiché proviene dai gettoni di presenza e dalle indennità di funzione della classe politica.

