Frosinone, progetti per giovani e anziani: pubblicati gli avvisi di co-progettazione

Due avvisi pubblici rivolti all’individuazione di enti del terzo settore per realizzare progetti rivolti ai giovani e agli anziani. Su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, l’assessorato al welfare coordinato da Fabio Tagliaferri ha promosso due procedimenti di co-progettazione per verificare la disponibilità dei soggetti del terzo settore a concorrere alla realizzazione di servizi e attività di aggregazione in favore dei giovani di Frosinone (nella fascia d’età compresa tra i 12 e i 23 anni) e in favore degli anziani (“Silver”, over 70).

“I giovani e gli anziani costituiscono il nostro futuro e la memoria storica della nostra Città. L’Amministrazione comunale ha il dovere di realizzare ogni iniziativa in grado di permettere ai nostri ragazzi di esprimere appieno il proprio potenziale e di usufruire di spazi e mezzi che promuovano la crescita, l’aggregazione, il benessere. Massima attenzione va rivolta anche ai bisogni dei nostri anziani, sostenendo, in particolare, ogni attività in grado di incrementare la qualità della vita attraverso la socializzazione, la prevenzione, il supporto in relazione ad esigenze di tipo socio-sanitario”.

“La scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione dei servizi con soggetti del Terzo Settore ha come presupposto la necessità di definire relazioni efficaci con soggetti qualificati che operano nell’erogazione di servizi socio-assistenziali ed educativi – ha dichiarato l’assessore Fabio Tagliaferri – Il contesto socioeconomico attuale è contraddistinto da esigenze che si ampliano ed esprimono bisogni sempre più articolati. Ciò rende necessario estendere le tradizionali modalità di lettura dei bisogni e, conseguentemente, di programmazione dei servizi alla persona. Lo strumento della co-progettazione vede pertanto i Comuni e il Terzo Settore alleati nel trovare risposte efficaci alle domande sociali e nel mettere a disposizione le relative risorse. Il potenziale della co-progettazione si esprimerà, dunque, introducendo elementi nuovi nella gestione dei servizi, definendo nuove progettualità anche connettendo risorse e interventi già presenti per ottimizzarli in rapporto alle specificità della nostra comunità locale”.

In particolare, l’avviso riguardante la co-progettazione di attività rivolte ai giovani residenti consta di un importo complessivo di 98.000 euro per un periodo di tempo di 24 mesi, prevedendo l’istituzione di un servizio la cui proposta deve essere finalizzata a prevenzione primaria e secondaria nell’ambito del disagio giovanile o interventi nell’ambito di analisi-studio del mondo giovanile e progettazione e interventi ad hoc. I destinatari sono ragazzi non necessariamente in carico ai servizi sociali che vogliano usufruire di uno spazio educativo e culturale volto alla loro crescita e benessere. Le attività possono essere, tra le altre, rigenerazione ambientale e risorse naturali; teatro; cinema- cortometraggi -fotografia; arte; danza e musica; sport.

L’avviso in favore degli anziani “Silver” di Frosinone, invece, è rivolto ad enti che manifestino la disponibilità a collaborare alla co-progettazione di interventi di aiuto e cura per un importo complessivo di 110.000 euro per un periodo di 24 mesi. L’Avviso prevede l’istituzione di un servizio/spazio di ascolto, informazione, socializzazione e di interventi di aiuto e cura che favoriscano la permanenza nell’ambiente di vita quotidiano dei destinatari, sostenendo le relazioni familiari e comunitarie, promuovendo il miglioramento della qualità di vita delle persone. Gli interventi sono destinati in modo diretto a circa 1500 anziani silver di Frosinone, in modo indiretto alle loro famiglie e caregiver e, più ampiamente, alla cittadinanza, con particolare riguardo a quella presente nei quartieri della città dove l’iniziativa sarà focalizzata in base alla proposta progettuale selezionata.

Le istanze di partecipazione agli avvisi (scaricabili dal sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, https://trasparenza.comune.frosinone.it/index.php?id_sezione=876&id_cat=0), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 14 aprile 2023 pena l’esclusione. Per informazioni è possibile rivolgersi allo 0775/2656216 o all’indirizzo di posta elettronica sportello.famiglia@comune.frosinone.it.

COMUNICATO STAMPA