Frosinone – Primo viaggio del BRT, è già polemica

FROSINONE – Il Bus Rapid Transit accende i motori e divide già l’opinione pubblica. Con il primo viaggio di prova sulle strade del capoluogo, l’amministrazione comunale ha dato il via alla fase sperimentale di un progetto destinato a cambiare la mobilità cittadina, ma che continua a suscitare polemiche e interrogativi.

Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha definito il debutto del BRT “una grande emozione”, sottolineando il comfort, la silenziosità e la modernità del nuovo mezzo, che entrerà in servizio dal 3 agosto con un mese di corse gratuite per i cittadini.

L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il traffico, incentivare il trasporto pubblico e offrire un’alternativa sostenibile all’auto privata. Prima dell’avvio ufficiale, il servizio sarà sottoposto a una fase di test per verificare tempi di percorrenza e funzionalità dell’intero sistema.

Ma mentre il Comune parla di una svolta storica per Frosinone, fuori dai palazzi istituzionali non mancano le critiche. Sui social si moltiplicano le perplessità legate alla corsia preferenziale, ai parcheggi, alla viabilità e ai possibili disagi per automobilisti e residenti. Dubbi che si aggiungono alle contestazioni politiche che hanno accompagnato il progetto fin dalla sua nascita.

Il BRT rappresenta una delle scommesse più importanti dell’amministrazione Mastrangeli. Saranno però i numeri, l’efficienza del servizio e il gradimento dei cittadini a decretarne il successo o a confermare le preoccupazioni di chi teme che il nuovo sistema possa creare più problemi che benefici.

Dal 3 agosto inizierà la vera prova sul campo: sarà allora che Frosinone scoprirà se il BRT sarà davvero la rivoluzione annunciata o un progetto destinato a continuare ad alimentare il dibattito cittadino.