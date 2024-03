Frosinone, primo stop: sconfitta in casa con i Castelli Romani

Serie C, Frosinone Pallanuoto – Castelli Romani 7-11 (0-1, 2-4, 3-4, 2-2)

Prima sconfitta in campionato per il Frosinone Pallanuoto, capolista del girone Lazio della serie C. Allo Stadio del Nuoto di Frosinone, brutta prestazione dei gialloblù di coach Fabrizio Spinelli, che perdono 7-11 contro i Castelli Romani. Uno scivolone inatteso, ma meritato dai Ciociari, distratti ed entrati in acqua probabilmente sottovalutando l’avversario. Niente drammi: primo posto mantenuto a +4 dalle inseguitrici e testa alla prossima, importante sfida contro l’SC Le Gemelle.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Decisamente una giornata no. Forse appagati dal pareggio di sabato scorso, siamo entrati in acqua senza la giusta testa. Dobbiamo capire che ogni squadra vorrà ben figurare contro la capolista e non possiamo permetterci cali di concentrazione. Nonostante la prova sia stata decisamente orrenda, non facciamo drammi: ci prendiamo ognuno le proprie responsabilità, a partire dal sottoscritto, e pensiamo a ripartire».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini, Vallecorsa, Tarquini 3, Sapio, Briganti, Mastracci, Caracuzzi 1, Ceccarelli 3, Grimaldi, Pisa, Prosseda, Bravo, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli

JUNIORES, XXV Ponti Orthomax – Frosinone Pallanuoto9-12

Buonissima prestazione e bella vittoria per la Juniores del Frosinone Pallanuoto, che vince 9-12 contro il XXV Ponti Orthomax. Più che evidenti i miglioramenti dei gialloblù di Massimiliano Murgia, che all’andata avevano perso – e anche con scarto – contro lo stesso avversario. Merito dunque all’allenatore e all’impegno dei ragazzi, alcuni dei quali già si allenano e ruotano tra i convocati della prima squadra. Continuiamo a lavorare!

Il commento del tecnico gialloblù Massimiliano Murgia: «Sono contento di quello che ho visto. Chiedo sempre di mostrare dei miglioramenti tra il girone di andata e quello di ritorno ed oggi così è stato. La cosa che mi ha fatto più piacere è che finalmente alcuni ragazzi stanno pian piano prendendo consapevolezza di se stessi, interpretando al meglio il ruolo assegnatogli. La vittoria è una cosa in più».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Caciolo, Cecconi 3, Grimaldi 2, Verdicchio, Deledda, Cristofanilli, Bravo 2, Di Pofi, Vallecorsa 5, Maura, Sapio, – . TPV: Massimiliano Murgia.

RAGAZZI, Babel – Frosinone Pallanuoto 8-8

Buona partita per la categoria Ragazzi del Frosinone Pallanuoto, che pareggia 8-8 contro il Babel. Tanti gli errori sotto porta dei giovani gialloblù, bravi però nella fase difensiva, soprattutto nell’aiutarsi a vicenda e a mettere in acqua una prestazione corale. Largo spazio per tutti i leoni, in molti sotto età. La strada è quella giusta: continuiamo a lavorare e ora sotto con il girone che mette insieme dalla 9ª alla 16ª squadra della regione!

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Sono contento per come i ragazzi stanno affrontando quest’ultimo periodo, sia in allenamento che nelle partite ufficiali. Stiamo lavorando su vari fondamentali e li stiamo esprimendo al meglio in acqua. Ora ci aspetta il girone dal 9º al 16º posto: cercheremo di fare il nostro meglio e di arrivare il più in alto possibile».

Frosinone Pallanuoto: Gaetani, Piroli, Pizzalla, Quattrociocchi 1, Napoletano, Salvatori, Verdicchio 1, Solli 1, Nardelli, Sapio 4, Venditti, Del Brocco 1, – . TPV: Federico Ceccarelli.

