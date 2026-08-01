Frosinone – Primarie delle Idee, il PSI lancia il confronto con la città in vista del 2027

Il Partito Socialista Italiano lancia ufficialmente il percorso verso le elezioni comunali del 2027 con un’iniziativa che punta al coinvolgimento diretto dei cittadini. Il capogruppo socialista in Consiglio comunale, Vincenzo Iacovissi, ha presentato le “Primarie delle Idee”, un progetto di partecipazione pubblica pensato per raccogliere proposte, suggerimenti e priorità da inserire nel futuro programma amministrativo.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un programma partendo dall’ascolto della città. La consultazione si svilupperà sia attraverso piattaforme online sia con incontri nelle piazze, dove i cittadini potranno confrontarsi direttamente con gli esponenti del PSI e avanzare le proprie idee sul futuro di Frosinone.

Secondo Iacovissi, un buon programma di governo non può nascere nelle stanze della politica, ma deve essere il risultato dell’ascolto delle esigenze reali della comunità. Le “Primarie delle Idee” vengono così presentate come uno strumento aperto e inclusivo, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione possibile.

Gli appuntamenti pubblici sono già stati calendarizzati e rappresenteranno un’occasione di confronto sui temi che riguardano la città: dai servizi ai quartieri, passando per sviluppo, mobilità e qualità della vita.

Con questa iniziativa il PSI prova ad aprire il dibattito politico con largo anticipo rispetto alla scadenza elettorale, puntando sul coinvolgimento della cittadinanza e sulla costruzione condivisa delle proposte che potrebbero caratterizzare la futura amministrazione comunale.