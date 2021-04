Frosinone, prevenzione contagi covid-19: sanzionati due autolavaggi

I militari della Stazione di Frosinone Scalo, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nel corso di mirate attività ispettive disposte nell’intero territorio di competenza, hanno proceduto al controllo di due autolavaggi rilevando che in entrambi i locali oltre a non essere affissa la cartellonistica di avviso sulle misure per prevenire il contagio da covid-19, erano anche carenti di materiale igienizzante sia nei bagni che negli spogliatoi. Espletate le formalità di rito sono state elevate a carico degli amministratori delle sanzioni amministrative per un importo di euro 800.

