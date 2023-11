Frosinone, presentazione torneo di beneficenza, Fascina: “Grazie alla Polisportiva Anche Noi”

A Frosinone, presso lo Zenit Padel Center, il delegato Fipic-membro Giunta Comitato italiano paralimpico Lazio, Piergiorgio Fascina ha partecipato alla presentazione del torneo di beneficenza organizzato

dalla Polisportiva Anche Noi. Erano presenti tra gli altri l’allenatore del Frosinone Calcio, Eusebio Di Francesco, il campione del mondo Marco Amelia e il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli.

“Complimenti ai promotori dell’iniziativa e alla Polisportiva Anche Noi che opera fattivamente sul territorio – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato Fipic-membro Giunta Cip Lazio – Un

significativo momento di solidarietà condiviso con mister Di Francesco, con il campione del mondo Marco Amelia, con il sindaco di Frosinone Mastrangeli e con tanti giovani atleti. Ancora una volta sport e istituzioni in sinergia al fine di accrescere l’inclusione sociale in provincia di Frosinone. Per questo ringrazio i rappresentanti della Polisportiva Anche Noi dell’invito e del loro considerevole impegno in favore della comunità frusinate, il Frosinone Calcio e il Comune di Frosinone”.

