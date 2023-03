Frosinone: presentazione del libro “Quando l’Italia si Arrapaho con gli Squallor”

Si svolgerà venerdì 24 marzo alle ore 21 presso la Biblioteca Oltre l’Occidente sita in Largo Paleario 7 a Frosinone la presentazione del libro “Quando l’Italia si Arrapaho con gli Squallor” di Protani Diego ed edito dalla LFA Publisher.



Un saggio impertinente, pieno di aneddoti su una band unica nel panorama mondiale della cultura. Non solo musica: un libro sulla nostra storia e attualità. Gli Squallor hanno avuto il merito di dire tutto quello che non si poteva dire in un periodo storico molto difficile. Con irriverenza e goliardia sono riusciti ad affrontare le ipocrisie sulla cultura italiana, in un dialogo costante con gli artisti che sono presenti nel libro. Tra loro Nino Frassica, Marisa Laurito, Lino Vairetti degli Osanna, Giorgio Tirabassi, Francesco Baccini, Renato Marengo e Andy Luotto. La prefazione è di Jacqueline Savio e la Postfazione di Ernesto Bassignano.

Questo sugli Squallor è il terzo libro di Protani, in precedenza ha pubblicato “Sulle labbra del tempo – Area tra musica gesti e immagini ” con Viviana Vacca e “Sunshine i colori della musica” con prefazione di Bila Copellini batterista dei Nomadi dal 1964 al 1969.



Modera l’incontro Luciano Granieri.

COMUNICATO STAMPA