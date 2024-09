Frosinone, presentato bando per il revupero degli insediamenti urbani storici, Ciacciarelli: “Confermata sinergia con i Comuni”

“ La presentazione presso il Comune di Frosinone del Bando per la tutela ed il recupero degli insediamenti urbani storici, pubblicato lo scorso primo agosto e le cui domande potranno essere trasmesse entro il prossimo 26 settembre, conferma la volontà del nostro Assessorato di valorizzare, rispetto le azioni e le attività promosse in regione Lazio, un lavoro di dialogo e di consultazione costante delle amministrazioni locali.

La conferenza stampa tenutasi nella mattinata odierna ha costituito infatti un utile occasione di confronto con l’amministrazione comunale e con la cittadinanza per chiarire le caratteristiche del bando promosso quale strumento utile a sostenere concretamente i comuni del Lazio, consapevoli delle difficoltà finanziarie in cui si trovano e che impediscono di poter supportare in piena autonomia interventi di riqualificazione necessari per valorizzare il loro importante patrimonio storico.

Nello stesso tempo ha costituito però anche l’occasione per illustrare i numerosi interventi programmati ed avviati nel corso di questi mesi per la città di Frosinone come il protocollo di intesa per il completamento di opere di urbanizzazione in area PEEP, i lavori finanziati dal Programma ‘ Sicuro, Verde e Sociale’ che vede, per il Comune di Frosinone, la riqualificazione del fabbricato ERP, ex ECA, Via del Cipresso, l’acquisto di 6 nuovi alloggi ATER in via La Botte.

Si conferma quindi la nostra volontà di rafforzare una sinergia funzionale alla valorizzazione dei comuni del Lazio attraverso una costante presenza sul territorio.

Ringrazio il Sindaco Mastrangeli, l’Assessore Comunale Testa, il Consigliere Comunale Iannarilli, l’On. Ottaviani, per la proficua organizzazione e per l’importante lavoro svolto per la città di Frosinone.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA