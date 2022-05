Frosinone – Presentata ufficialmente la lista civica “Domenico Marzi Sindaco”

E’ stata presentata ieri mattina la “Lista Marzi Sindaco”. Sono 32 le persone che hanno deciso di schierarsi direttamente al fianco di Domenico Marzi, per sostenerlo alle prossime elezioni comunali del 12 giugno. Il nostro obiettivo è chiaro: vedere Domenico Marzi nuovo sindaco del capoluogo per la rinascita della città. Perché “Insieme possiamo”, come recita lo slogan della lista.

E’ duplice il significato del nostro motto. Prima di tutto, vuole risaltare il principio che è proprio attraverso l’unione e il lavoro di gruppo che si può raggiungere qualsiasi risultato. Insieme a questo, vogliamo rimarcare il concetto che, stando ognuno al fianco dell’altro, possiamo sfruttare questa possibilità di cambiamento per raggiungere un futuro migliore per il capoluogo.

≪La lista Marzi è formata da un gruppo di persone eterogeneo – ha illustrato Carmine Tucci, coordinatore della “Lista Marzi Sindaco”- al suo interno racchiude giovani che credono fortemente nel cambiamento, liberi professionisti, commercianti, lavoratori dipendenti, autonomi, precari, tutti vogliosi di mettersi a completa disposizione per la città di Frosinone. Ringrazio tutti – ha poi concluso- per esser scesi in campo a sostegno di Domenico Marzi. Perché Insieme Possiamo!»

Di seguito la lista di tutti i candidati:

1 Gagliardi Carlo

2 Mandarelli Alessandra

3 Altobelli Alfredo

4 Aversa Simonetta

5 Bottini Antonio

6 Bove Roberto

7 Ceccarelli Mario

8 Cecchini Mauro

9 Costagliola Anna

10 De Marco Elisabetta

11 Delfi Giuseppe

12 Fabrizi Adolfo detto Luciano

13 Facci Antonio

14 Ferrante Diego

15 Fontana Paolo

16 Frantellizzi Gerardo detto Sindaco

17 Latini Rosalinda

18 Lavinia Silvia

19 Lolli Riccardo

20 Lucchi Paolo

21 Macioce Angela

22 Mangiapelo Matteo

23 Mattone Tamara

24 Mignardi Chiara

25 Paniccia Maria Rita

26 Papa Barbara

27 Papetti Armando

28 Paris Sergio

29 Ranalli Andrea

30 Spaziani Simona

31 Turriziani Liliana

32 Vitali Vittorio

COMUNICATO STAMPA