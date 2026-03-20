Frosinone, “Premio Gnomo per l’Ambiente 2026”: ironico riconoscimento a sindaco e assessore per la gestione dei rifiuti

FROSINONE – La giuria di Fare Verde Provincia di Frosinone APS dopo scrupolosi sopralluoghi , ha deciso di assegnare il prestigioso riconoscimento al Sindaco di Frosinone in ex aequo con l’assessore all’ambiente per aver trasformato Frosinone in un vero e proprio parco tematico del rifiuto .
Ecco le motivazioni:
1. “Per la tutela del Rifiuto Stanziale attorno al parcheggio multipiano”
Complimenti per aver creato, nel cuore della città, una riserva dedicata ai rifiuti permanenti.
Un safari urbano dove puoi avvistare:
il sacchetto timido che sbuca dalle “fratte”
Monnezza diffusa,
Materassi che hanno raggiunto la pace interiore e quanto altro ricoperto dalla vegetazione.
2. “Per la collezione permanente delle tantissime lastre di eternit anche frantumate in via Fosso La Selva”
Segnalate già nell’aprile 2025, le lastre di eternit resistono come un monumento alla pazienza dei cittadini.
La giuria le definisce:
“Un’installazione concettuale sull’eternità dell’attesa.
L’eternit dell’eternità.”
3. “Per la filosofia dell’Ambiente Contemplativo”
Non si pulisce, non si bonifica : si osserva.
Un approccio zen, meditativo, quasi spirituale.
Mindfulness urbana: respira, accetta, ignora.
4. “Per la coerenza comunicativa a prova di realtà”
La capacità di mantenere un tono sereno e ottimista anche quando nel cuore del centro storico campeggiano rifiuti come se non ci fosse un domani.
Conclusione della Giuria
Per aver trasformato:
il perimetro esterno del multipiano in un parco avventura del rifiuto,
l’eternit in monumento filosofico,
l’incuria in esperienza immersiva, e la comunicazione in fantasia applicata,
il Premio Straordinario Gnomo per l’Ambiente 2026 viene assegnato al sindaco di Frosinone e all’assessore all’ambiente con applausi, risatine e un pizzico di incredulità