Frosinone, premiazione per il concorso “In vetrina: stop al femminicidio”

Si è svolta la premiazione del concorso “In vetrina: stop al femminicidio”. L’ evento, fortemente voluto dal sindaco Riccardo Mastrangeli, è stato organizzato da Ombretta Ceccarelli, con Alfio Borghese e Virginio Panici, in collaborazione con il Comune di Frosinone tramite l’assessorato al commercio di Valentina Sementilli.

“Il Comune di Frosinone – ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli – ha sostenuto, in questi giorni, ben sette eventi per tenere alta l’attenzione e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere. Il calendario di appuntamenti, realizzato da diverse associazioni, con il supporto del Comune, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è infatti articolato in mostre, presentazioni, incontri, convegni. “In vetrina: stop al femminicidio” ha sensibilizzato, informato e fatto riflettere la popolazione su un fenomeno che va contrastato con ogni mezzo”.

L’iniziativa ha coinvolto le attività commerciali della città, che hanno allestito le loro vetrine con slogan, libri, manichini, cartelloni per lanciare un messaggio contro la violenza. La commissione ha valutato gli allestimenti degli esercizi che hanno aderito al concorso, consegnando gli attestati in pergamena ed i libri a tutti i partecipanti, alla presenza dell’assessore Valentina Sementilli e dell’assessore Rossella Testa.

