Frosinone, Prefetto adotta provvedimento antimafia contro impresa di carburanti

In data odierna il Prefetto di Frosinone dott. Ernesto Liguori ha adottato una informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 159/2011 riguardante un’impresa di questa provincia operante nel settore del commercio di carburanti, nei confronti della quale sono stati riscontrati pericoli di condizionamento della criminalità organizzata. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’azione di prevenzione di fenomeni di infiltrazione della criminalità nelle attività economiche ed a tutela dell’economia legale, che la Prefettura svolge, attraverso il Gruppo Interforze Antimafia, con il supporto della Direzione Investigativa Antimafia e delle Forze di Polizia.

Correlati