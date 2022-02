Frosinone, posticipata la Tari a settembre

La giunta Ottaviani, su proposta dell’assessore al bilancio e alle finanze, Riccardo Mastrangeli, ha approvato la delibera relativa alle scadenze delle rate TARI riferite all’anno 2022.

Anche quest’anno, l’amministrazione, come già avvenuto in precedenza, in considerazione del periodo di criticità generato dall’emergenza sanitaria, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ha infatti ritenuto opportuno posticipare al 30 settembre 2022 la prima rata di scadenza della tassa sui rifiuti rimodulando, così, anche le successive scadenze nelle seguenti date: II rata entro il 31 ottobre 2022; III rata entro il 30 novembre 2022; IV rata entro il 31 dicembre 2022.

Dal 2020, infine, l’amministrazione comunale, attraverso il settore finanze e tributi, ha attivato il servizio Bolletta online. Chi lo desidera, infatti, può ricevere le comunicazioni di pagamento direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica (sia certificata che non), in sostituzione dell’invio cartaceo per posta ordinaria. Per attivare il servizio è sufficiente accedere a http://sportellotelematico.icatributi.it/frosinone/BollettaOnline.aspx, inserendo le credenziali presenti sul bollettino cartaceo, costituite da un codice utente (collegato a quello fiscale) e da un codice di verifica. Una volta all’interno dello sportello online, sarà quindi possibile comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica attraverso il quale ricevere, sui propri dispositivi o sul pc, il modello F24 precompilato per il pagamento, che potrà essere effettuato a casa, tramite home banking, oppure presso tutti gli uffici preposti, stampando l’unica pagina del modulo.

“L’amministrazione Ottaviani, in questi anni, ha messo in atto ogni iniziativa volta a venire incontro alle esigenze delle famiglie, delle imprese, dei fornitori, al fine di salvaguardare un tessuto sociale ed economico che ha subito i duri colpi dell’emergenza sanitaria – ha dichiarato l’assessore Mastrangeli – Anche la posticipazione delle scadenze Tari e lo snellimento delle procedure, attraverso il servizio online, vanno in questa direzione”.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tributi del Comune di Frosinone in piazza VI dicembre (0775/2656638-6627-6643; tari@comune.frosinone.it).

COMUNICATO STAMPA