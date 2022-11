Frosinone – Poste Italiane, i centri di distribuzione pronti a gestire gli incrementi dei volumi del black friday e festività natalizie

Previste giornate di “picchi” di circa il 60% sui volumi di pacchi lavorati

Per gestire l’impennata di spedizioni potenziati tutti i Centri di Recapito della provincia di Frosinone con 45 assunzioni a tempo determinato

Per svolgere il recapito sui 91 comuni provinciali i portalettere percorrono circa 544.000 km all’anno: è come se facessero 13 volte il giro della terra.

Tutto pronto nei Centri di Distribuzione di via Mascagni a Frosinone e negli altri 6 Centri operativi in provincia per gestire il Black Friday 2022 e fronteggiare uno dei due principali periodi dell’anno caratterizzati da un notevole aumento dei volumi dei pacchi in arrivo e in partenza.

I numeri. Rispetto alle “normali” medie di pacchi lavorati quotidianamente dai Centri di Recapito provinciali, infatti, a partire dal 25 novembre fino al termine delle festività natalizie, i volumi previsti si assesteranno su notevoli incrementi derivati soprattutto dall’e-commerce. Secondo le stime, considerando tutti i clienti speditori che si affidano a Poste Italiane, la crescita dei volumi interesserà complessivamente tutta la provincia con picchi di incremento che in alcune giornate arriveranno a toccare quota +60%.

Il potenziamento degli organici. Come previsto dal modello organizzativo, per gestire le impennate di spedizione tipiche del periodo che va dal Black Friday fino alle festività natalizie, Poste Italiane ha già realizzato 45 assunzioni di portalettere con contratto a tempo determinato che sono stati distribuiti su tutte le sedi provinciali.

Il Centro di Distribuzione di Frosinone città in via Mascagni. Nella struttura, che si estende su circa 2000 mq, sono impiegate complessivamente 95 risorse che si alternano in 3 diverse fasce orarie di lavorazione per garantire le attività di smistamento e recapito della corrispondenza e dei pacchi, 24 ore su 24, dalla domenica notte al sabato mattina. La rete di trasporto attestata sul Centro prevede una percorrenza giornaliera di circa 1800 km che equivalgono, togliendo domeniche e festivi, a circa 544mila km all’anno: 13 volte il giro della terra!

A carattere provinciale, oltre al Centro di via Mascagni, la rete logistica di Poste Italiane può inoltre contare su 5 Centri di Distribuzione e 1 presidio decentrato che assicurano la consegna di corrispondenza e pacchi in tutti i 91 comuni, comprese le località più difficili da raggiungere, secondo un modello organizzativo che prevede il recapito dalle prime ore del mattino fino alla serata dal lunedì al venerdì e nella mattina del sabato.

comunicato stampa