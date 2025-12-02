Frosinone: Polizia sventa truffa della finta collana

Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione di una truffa in atto nei confronti di un esercizio commerciale sito nella parte bassa della città.

Nel particolare, un uomo di circa 30 anni si era recato presso un esercizio commerciale ed aveva tentato di vendere una collana in metallo spacciandola per un oggetto prezioso.

Il titolare dell’attività non esitava ad allertare le FF.OO. inducendo il predetto a darsi alla fuga.

Un equipaggio della Squadra Volante della Questura intercettava la persona segnalata nei pressi di un istituto di credito e rinveniva la collana che il predetto vanamente tentava di occultarla.

L’uomo, risultato essere un cittadino straniero di 32 anni, con svariati pregiudizi di polizia, è stato compiutamente identificato e sarà deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentata truffa.

