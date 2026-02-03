Frosinone – Polizia Locale: nominato il nuovo Vice-Comandante

A due mesi dal collocamento a riposo del Vice-Comandante Giancarlo Tofani e a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale, avvenuta con Delibera di Consiglio lo scorso 15 gennaio, il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, su proposta del Comandante Dino Padovani, ha individuato il nuovo Vice-Comandante del Corpo.Si tratta di Alfredo Leo, appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, che assumerà il grado di Commissario Coordinatore ai sensi del vigente Regolamento. Leo vanta venticinque anni di servizio: assunto nel Comune di Frosinone nel 2001 come agente di Polizia Locale, ricopre il ruolo di Ufficiale dal 2011. Dopo gli esordi come agente semplice, ha maturato nel tempo competenze operative ed esperienza sul territorio, che lo hanno condotto fino al nuovo incarico di Vice-Comandante. “La Polizia Locale di Frosinone svolge un ruolo centrale nella vita della città, con professionalità e spirito di servizio. Il Corpo è, infatti, quotidianamente impegnato in attività fondamentali per la sicurezza urbana, il controllo del territorio, la viabilità e il rispetto delle regole a tutela della convivenza civile. Un lavoro costante e spesso silenzioso che rappresenta un presidio essenziale di prossimità per cittadini e per le attività del nostro Comune – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – Desidero ringraziare il Comandante Padovani per il lavoro di guida e coordinamento che sta portando avanti con competenza e dedizione, contribuendo a rafforzare l’organizzazione del Corpo e la sua capacità di risposta alle esigenze della comunità. La nomina del nuovo Vice-Comandante – ha concluso Mastrangeli – rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. Ad Alfredo Leo rivolgo i miei auguri di buon lavoro, insieme a quelli dell’intera amministrazione e della comunità, certo che saprà svolgere questo incarico con la consueta professionalità e riconosciuto senso delle istituzioni, in piena collaborazione con il Comandante e con tutto il personale della Polizia Locale”.

Correlati