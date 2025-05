Frosinone, Polizia Locale: “Massima cura e tutela garantistica dei diritti del comitato referendario”.

La Polizia Locale di Frosinone comunica che, per la giornata di domenica 18 maggio, sono pervenute al Comando le richieste per lo svolgimento, in Piazza Don Carlo Cervini e in Via Aldo Moro, di due distinti eventi.

Il primo, il Car Sound Fest, era stato già autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 dell’8 aprile 2025 e successiva SCIA, con orario previsto dalle 8 alle 20. Il secondo evento, un sit-in con banchetto informativo promosso dalla CGIL e dal Comitato referendario per il Sì, è stato oggetto di comunicazione pervenuta al Comando in data 15 maggio, con richiesta di occupazione degli spazi dalle 17 alle 22 sempre del 18 maggio.

Nonostante la parziale sovrapposizione temporale e spaziale, il Comando ha ritenuto di non impedire lo svolgimento del sit-in, valutandolo come iniziativa informativa e, quindi, come tale, compatibile con la manifestazione statica già in programma. La decisione è stata assunta con massima cura e tutela garantistica dei diritti del comitato referendario, considerando l’ampia disponibilità di spazi a disposizione di entrambi i richiedenti dovuta anche all’interdizione del traffico veicolare nella zona interessata. Si precisa, infine, che nel corso della giornata di domenica non sono pervenute segnalazioni di criticità alla Centrale Operativa. Il Comando, in tal caso, avrebbe tempestivamente preso in carico il problema al fine di favorire lo svolgimento di entrambi gli eventi.

Correlati