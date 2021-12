Frosinone, Polizia locale al controllo i green pass. Una denuncia

Proseguono i controlli della Polizia locale di Frosinone nell’ambito del rispetto del decreto del Governo che, dal 6 dicembre, ha istituito il super green pass per l’accesso a una serie di attività, inclusi i trasporti. Nell’ambito dei servizi svolti, gli agenti coordinati dal Comandante Donato Mauro, di concerto con la Polizia di Stato, hanno provveduto a deferire all’autorità giudiziaria una sessantenne residente in un comune limitrofo per interruzione di pubblico servizio, al quale si aggiunge il verbale amministrativo relativo alla violazione delle norme anti-covid.La donna, nei giorni scorsi, presso il capolinea di piazza Pertini, esigeva di prendere il mezzo pubblico nonostante fosse sprovvista di certificazione verde. All’arrivo degli agenti, si è inoltre rifiutata di scendere dal bus. Dopo oltre un’ora di dialogo con gli agenti giunti sul posto, che cercavano di convincerla a scendere, la signora ha lasciato la postazione all’interno del mezzo.

