Frosinone – Polizia di Stato, una denuncia e una segnalazione amministrativa

Personale della Polizia di Stato nella giornata di ieri, a Frosinone, ha denunciato un soggetto di circa 30 anni residente a Frosinone.

Nello specifico, nel corso dell’ordinario controllo del territorio, personale della Squadra Volanti della Questura, verso le ore 09.00 veniva avvicinato da alcuni commercianti che riferivano di aver notato aggirarsi a piedi un uomo con fare sospetto nei pressi delle loro attività.

Poco dopo l’uomo veniva avvistato in via Don Minzoni e, nonostante tentasse di dileguarsi per sottrarsi al controllo, veniva prontamente raggiunto.

Gli accertamenti svolti dagli agenti consentivano di appurare che nei confronti del soggetto pendeva una nota di rintraccio per attività di polizia giudiziaria pertanto, condotto presso gli uffici della Questura, si procedeva all’opportuno approfondimento investigativo deferendo infine il soggetto all’Autorità Giudiziaria per non aver ottemperato all’ordine di comparire.

Gli stessi agenti successivamente, nel transitare nella zona c.d. “Casermone” hanno proceduto al controllo di un uomo di 35 anni che è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso di circa 0,5 grammi.

Per quest’ultimo è partita la segnalazione amministrativa alla locale Prefettura per inosservanza delle norme sugli stupefacenti.