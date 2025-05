Frosinone, Polizia di Stato: proseguono i controlli straordinari del territorio interforze che hanno interessato le zone considerate a rischio criminalità

Gli agenti delle Volanti hanno arrestato due persone.

Nella mattinata di 24 maggio, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un noto pluripregiudicato di Frosinone per i reati di ricettazione e tentata estorsione nei confronti di un infermiere in servizio presso l’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone.

Convinto di averlo accidentalmente smarrito nei locali del pronto soccorso, la vittima chiedeva ad un collega di provare a far squillare il telefono, ma rispondeva un uomo , il quale mettendo in atto la c.d. tecnica del “cavallo di ritorno”, richiedeva la somma di 50 euro per la restituzione del telefono concordando il punto di incontro nei pressi della chiesa del quartiere Selvapiana di Frosinone , minacciando in caso di ritardo all’appuntamento fissato di innalzare a 70 euro la somma richiesta.

La vittima , arrivata su posto si rivolgeva immediatamente al personale dell’U.P.G.S.P. – Squadra Volante, che, dopo aver organizzato un accurato servizio di osservazione ed assistito all’appuntamento tra la vittima e il 45enne pregiudicato frusinate, interveniva immediatamente all’atto dello scambio di denaro e telefono, bloccando l’ estorsore e traendolo in arresto nella flagranza del reato di estorsione.

Il telefono veniva restituito all’avente diritto e l’estorsore arrestato.

Nella successiva giornata del 25 gli stessi agenti delle Volanti hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un trentacinquenne frusinate per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già noto alle forze di polizia poiché gravato da precedenti per reati specifici, è risultato in possesso di 36 dosi di cocaina.

Inoltre, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Selva Piana di Frosinone (Casermone) finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e/o legati al fenomeno dello spaccio di stupefacenti , coordinato dall’ U.P.G.S.P. Squadra Volante con l’impiego di Unità Cinofile della Polizia di Stato, e con equipaggi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sono state controllate 131 persone.

Sei persone sono state segnalate per possesso di sostanza stupefacente per uso personale con conseguente sequestro amministrativo della stessa, mentre 3 soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio da Frosinone; infine a cura della Divisione Anticrimine della Questura sono stati emessi tre fogli di via obbligatori nei confronti di tre pregiudicati che si aggiravano senza giustificato motivo nel suddetto quartiere.

È obbligo rilevare che gli indagato, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascritto loro. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

foto archivio