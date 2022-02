Frosinone – Polizia di Stato, immigrazione: è possibile prenotarsi online

Dal 31 gennaio anche l’Ufficio Immigrazione della Questura di Frosinone dispone di un portale telematico per le prenotazioni

Da lunedì 31 gennaio è attivo per l’Ufficio Immigrazione della Questura di Frosinone il nuovo sistema telematico “PrenotaFacile” per prenotare on line gli appuntamenti relativi ai permessi di soggiorno non postalizzati, che riguardano specifiche categorie di istanze.

In particolare, sarà possibile prendere appuntamento sul nuovo portale per lo svolgimento delle pratiche finalizzate al rilascio delle seguenti tipologie di documenti:

· Conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria a motivo di lavoro;

· Primo rilascio di permesso di soggiorno a seguito della decisione positiva della Commissione Territoriale o del Tribunale;

· Permesso di soggiorno elettronico per protezione sussidiaria e protezione speciale;

· Carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE (art. 10 Dlgs 30/2007);

· Carta di soggiorno permanente per i familiari di cittadino comunitario non aventi cittadinanza di uno Stato membro (art.17 Dlgs 30/2007);

· Permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19 c.2 D-bis Dlgs 286/98);

· Permesso di soggiorno per gravidanza (art. 28 DPR 394/99 e art. 19 c. 2 Dlgs 286/98);

· Permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente (art. 35 Dlgs 25/2008);

· Permesso di soggiorno per assistenza ai figli minori (art. 31 Dlgs 286/98);

· Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri.

La prenotazione potrà essere effettuata al link https://prenotafacile.poliziadistato.it , previa registrazione, scegliendo la data e l’ora dell’appuntamento.

Gli utenti prenotati dovranno presentarsi, nel giorno e nell’orario indicati, presso la sede dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Frosinone, in via Vado del Tufo 67/A, presentando la ricevuta stampata, con la documentazione richiesta.

Comunicato stampa – Foto archivio