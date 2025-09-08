Frosinone – Polizia di Stato, emesso un provvedimento preventivo nei confronti di un uomo autore di atti persecutori

La Polizia di Stato di Frosinone, nell’ambito dell’attività di prevenzione volta al contrasto della violenza di genere, espletata dalla Divisione Anticrimine della Questura, nei giorni scorsi ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo che ha posto in essere azioni persecutorie nei confronti della ex moglie.

La vicenda ha visto protagonista un trentenne residente nell’hinterland frusinate che, dopo la separazione dalla moglie, non accettando lo stato delle cose e il fatto che la donna avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale con un altro uomo, ha iniziato a perseguitarla con telefonate e ripetuti messaggi dal contenuto offensivo e minaccioso.

Su richiesta della vittima e dopo un’attenta istruttoria, il Questore della Provincia di Frosinone, Dr. Stanislao Caruso, ha emesso il provvedimento amministrativo dell’ammonimento previsto per la prevenzione ed il contrasto delle condotte di atti persecutori.

L’ammonito è stato intimato ad astenersi da ulteriori molestie, minacce o intrusioni ed informato della facoltà di poter partecipare a percorsi di consapevolezza predisposti presso la sede del Dipartimento di Salute Mentale e Patologie da Dipendenza della ASL di Frosinone.

FOTO ARCHIVIO