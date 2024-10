Frosinone – Polizia di Stato, emessi dal Questore due provvedimenti relativi all’ avviso orale e tre FVO

Nel solco delle direttive emanate dal Questore di Frosinone dottor Pietro Morelli, tese a colpire i soggetti che si rendono responsabili di comportamenti illeciti, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha proposto l’applicazione di due provvedimenti relativi alle misure dell’Avviso Orale a carico di altrettanti pregiudicati del luogo, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché alla commissione di reati contro il patrimonio e la persona.Il Questore ha altresì firmato tre decreti di Foglio di Via Obbligatorio a carico di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Segnatamente, un Foglio di Via Obbligatorio, emanato su proposta della Stazione Carabinieri di Piedimonte San Germano, è a carico di un pregiudicato del luogo allontanato dallo stesso comune perché indiziato di furto aggravato;un secondo Foglio di Via Obbligatorio è stato decretato, su proposta della Stazione Carabinieri di Veroli, a carico di un pregiudicato del luogo allontanato dallo stesso comune e segnalato amministrativamente alla Prefettura di Frosinone per inosservanza della normativa in materia di stupefacenti; infine, il terzo destinatario di un altro provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio, proposto dai militari della Stazione Carabinieri di Isola del Liri, è un uomo allontanato dallo stesso comune ed indiziato per violazione della vigente legge in materia di armi.

