Frosinone – Polizia di Stato: arrestate due persone ricercate

Fine settimana movimentato per gli agenti della Polizia di Stato di Frosinone.Nella giornata di venerdì gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale del capoluogo procedevano, sull’ autostrada A1, al controllo di un’autovettura Fiat Punto con a bordo un uomo ed una donna.

Dagli accertamenti emergeva che la donna aveva a suo carico un ordine di carcerazione, dovendo espiare la pena di 2 anni 11 mesi e 28 giorni di reclusione, per reati contro il patrimonio; scattava l’arresto.Analoga situazione è avvenuta la scorsa , quando gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino fermavano sull’autostrada A1 un’auto, con due persone a bordo; il conducente aveva effettuato manovre pericolose con lo scopo di celarsi tra i mezzi pesanti in transito.Poiché gli stessi fornivano versioni contrastanti e vaghe circa il motivo del loro viaggio, gli agenti procedevano ad accertamenti dai quali emergeva che uno dei due uomini era destinatario di un ordine di esecuzione di carcerazione per una pena complessiva da espiare pari ad 8 anni 3 mesi e 27 giorni ed una multa di quasi 14.000 euro e pertanto veniva arrestato.

Foto archivio