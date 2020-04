Frosinone, Pofi, Ripi e Supino – Controlli anticovid: sei persone multate

I militari delle locali Stazioni hanno sanzionato amministrativamente sei persone, che nonostante le misure di contenimento in atto, venivano sorprese aggirarsi alla guida delle proprie autovetture per le vie di quei centri senza giustificato motivo. Nei confronti di due di queste, un 30enne di Ceprano ed una 28enne di Colfelice, già censiti per reati contro il patrimonio, è stata anche avanzata proposta per l’applicazione del “Foglio di Via Obbligatorio” dal comune di Ripi. Dall’inizio dell’emergenza nazionale COVID-19 i militari della Compagnia di Frosinone hanno effettuato controlli nei confronti di 703 esercizi pubblici ed oltre 2.844 persone.

comunicato stampa