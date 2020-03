Frosinone, Pofi e Giuliano di Roma – Contrasto al diffondersi del contagio al COVID 19: in 7 denunciati

Complessivamente 7 persone, (un 51enne, un 45enne di nazionalità egiziana ed un 24enne, tutti residenti in Frosinone, un 29enne di Ferentino, un 22enne ed un 24enne entrambi di nazionalità rumena e residenti di Aprilia (LT), un 64enne di Pofi) poiché , sorpresi nelle vie dei centri di residenza, non fornivano giustificazioni compatibili con quelle imposte dal Decreto in argomento. Inoltre, a seguito del controllo il 24enne di Frosinone, veniva deferito in stato di libertà per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, essendo stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e veicolare, di gr. 2,20 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” (già suddivisa in dosi) e gr. 1,5 di “hashish” mentre il 30enne di Colleferro, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di gr. 0,20 di “cocaina”, e pertanto veniva segnalato amministrativamente quale assuntore di sostanze stupefacenti.

