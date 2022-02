Frosinone, PNRR fondamentale per la ripresa economica e sociale

“L’impegno più importante che il nostro Paese dovrà affrontare, nei prossimi mesi, riguarda la costruzione della ripresa economica e sociale, attraverso l’opportunità costituita dal Pnrr – ha dichiarato l’assessore al bilancio e alle finanze del comune di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – A questo proposito, vorrei sottolineare come l’assegnazione di fondi provenienti dal Piano al Comune di Frosinone permetterebbe la realizzazione di una serie di progetti altrimenti di difficile accessibilità, come il raddoppio dell’ospedale di Frosinone, oggetto di una delibera approvata all’unanimità da parte del consiglio comunale. Tale operazione prevedrebbe un sostanziale ampliamento della struttura esistente, con la costruzione di un edificio dedicato al DEA, collegato all’ospedale Spaziani, dotato di tutte le più moderne attrezzature tecnologiche, permettendo così a chi è affetto dalle patologie ordinarie di potersi curare senza ricorrere alle cure fuori regione. Con i fondi europei, inoltre, si potrebbero realizzare anche un collegamento viario nella zona bassa da Casilina sud alla via Maria e la messa in sicurezza dell’alveo del fiume Cosa che coinvolga Alatri, Frosinone e Ceccano, per realizzare il parco. L’amministrazione Ottaviani ha investito, in questi anni, in infrastrutture e servizi, nonostante l’oneroso piano di rientro dal debito sottoscritto nel 2013. L’ente è riuscito a portare avanti una lunga lista di investimenti centrando anche gli obiettivi di bilancio fissati da Ministero e Corte di Conti, mettendo così a disposizione delle casse comunali un fondo di quattro o cinque milioni l’anno da destinare al potenziamento dell’organico, alla manutenzione e al sociale. Solo mediante l’assegnazione dei fondi del Pnrr, però, il capoluogo potrebbe ulteriormente consolidare il proprio ruolo di guida dell’intera provincia, con ricadute benefiche in termini di servizi, occupazione, qualità della vita”.

