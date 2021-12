Frosinone, PNRR all’ex Eca

La giunta Ottaviani, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato l’intervento di riqualificazione edilizia residenziale pubblica sul fabbricato di via del Cipresso (ex Eca), aderendo così al programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’amministrazione comunale, mediante il settore lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Angelo Retrosi, ha ritenuto così di proporre la propria candidatura in risposta al bando, individuando quale intervento a cui destinare il contributo, qualora assegnato, quello dell’efficientamento energetico del fabbricato di edilizia pubblica (ERP) di via del Cipresso.

Contestualmente, la giunta Ottaviani ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, composto da un elaborato redatto dal servizio opere pubbliche per un importo totale di 742.807,90 euro.

In particolare, analizzando lo stato dei luoghi, si è potuto constatare come attualmente siano presenti, sull’edificio, strutture di rifinitura termica di vecchia generazione che, oltre a comportare dispersione del calore, presentano un insufficiente grado di protezione e sicurezza. È quindi prevista la sostituzione, complessivamente, di circa 150 metri quadrati di infissi di vario tipo e misura con l’installazione di nuovi, caratterizzati da una elevata prestazione termica. I nuovi serramenti saranno, inoltre, dotati di sistemi di protezione contro lo scasso; controllo della rottura del vetro; limitazione dell’eccessiva radiazione solare; corretta illuminazione per evitare la riflessione e l’abbagliamento. In aggiunta alla sostituzione degli infissi, sono previsti interventi di ammodernamento sul terrazzo di copertura del fabbricato principale e dell’autorimessa collettiva, per una superficie complessiva di circa 1.000 metri quadri. L’intervento consisterà nell’isolamento dell’estradosso del solaio e nel miglioramento dell’isolamento tramite materiali a bassa dispersione e trasmittanza termica volto alla creazione di un involucro edilizio più funzionale. Infine, con lo scopo di ottimizzare e contenere i consumi, verrà dismessa l’attuale caldaia dell’impianto di riscaldamento centralizzato, sostituendola con una, nuova, a condensazione, di ultima generazione, con adeguamento dei radiatori e lavaggio dell’impianto.

COMUNICATO STAMPA