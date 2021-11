Frosinone, piste ciclabili e aree verdi a corso Francia

La giunta Ottaviani, mediante il settore lavori pubblici, coordinato da Angelo Retrosi, ha approvato il progetto definitivo relativo al potenziamento e all’adeguamento della viabilità ciclabile e al recupero delle aree verdi di corso Francia. In particolare, per quanto riguarda l’intervento dall’importo pari a 687.149,13 euro, le operazioni interesseranno le aree verdi e le piste ciclabili (esistenti, in previsione, di progetto) e comprenderanno la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili (corso Francia, viale Europa, via Portogallo, via Grecia); il recupero delle strutture e degli spazi verdi, con la creazione di una nuova area cani e di un nuovo campo polivalente; riqualificazione del campetto da calcio e dei campi da bocce esistenti; installazione di una struttura per la sosta nelle aree verdi; adeguamento impiantistico; sistemazione generale delle aree e pulizia; pavimentazioni, tinteggiature e rivestimenti, arredi e dotazioni. Gli interventi includono anche la realizzazione di un nuovo campo polivalente realizzato con pavimentazione in conglomerato cementizio drenante, adeguata recinzione, illuminazione al led, e l’installazione degli appositi arredi. La realizzazione di una nuova area cani presso l’area situata all’incrocio tra Corso Francia e Viale Spagna prevede una struttura ex novo dotata di apposita recinzione, filtro per nuovi ingressi, alberature ed arredi. Il progetto menzionato rientra nel finanziamento, assegnato al Comune di Frosinone, a valere sul fondo per l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale, pari a 1.913.160,23 euro.

COMUNICATO STAMPA