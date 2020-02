Frosinone – Pignalberi incalza: “Pretendo rispetto e fatti per la mia gente, non chiacchiere”

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa a firma di Fabrizio Pignalberi.

Il Presidente Nazionale del Movimento Più Italia, Fabrizio Pignalberi, prende le dovute e opportune distanze da Fratelli d’Italia, in provincia di Frosinone, in seguito a quanto affermato e postato ieri da un dirigente di FDI (facente capo ad un minuscolo circolo di FDI della provincia di Frosinone),nei suoi confronti. Lo stesso avrebbe ricondotto il suicidio delle tre sorelle torinesi, scaturito dall’aver perso una causa sull’eredita’, alla persona, nonché all’operato del leader di Più Italia. In una nota il leader ha riferito:” Sono molto amareggiato e deluso per il contenuto di quel post pubblicato sulla pagina Facebook di un micro circolo di FDI della provincia di Frosinone. Quanto sostenuto nei miei confronti è molto grave e ad oggi non mi pare di aver visto una netta e decisa presa di posizione del coordinatore provinciale di FdI di Frosinone. Pignalberi precisa ancora:”Nonostante i pervenuti inviti per partecipare alle manifestazioni, organizzate da FDI nel territorio di Frosinone,sono stato sempre io a non voler partecipare, in quanto non condivido il modo di fare politica in questa provincia, da parte di alcuni dirigenti..tante chiacchiere, pochi fatti. Ritengo che non abbiano avuto rispetto di me per quanto inverosimilmente contestatomi, figuriamoci della mia gente. Io sono per la politica tra la gente e per la gente”.

